Türkiye und Großbritannien haben ihre bilateralen und regionalen Sicherheitsfragen erörtert und eine Absichtserklärung zur Verteidigungszusammenarbeit unterzeichnet. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

Der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler und sein britischer Amtskollege Grant Shapps trafen sich demnach in Ankara zu einem „aufrichtigen und konstruktiven“ Gespräch. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nach der Unterzeichnung der Erklärung sagte Güler: „Großbritannien ist ein wichtiger Verbündeter und strategischer Partner für Türkiye.“

Die beiden Minister bekräftigten ihre Unterstützung für die territoriale Integrität der Ukraine und tauschten ihre Ansichten über bilaterale und regionale Verteidigungs- und Sicherheitsfragen aus. Sie drückten auch ihr Engagement zur Stärkung der militärischen Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern aus.

Türkiye erwartet Unterstützung bei Kampf gegen FETÖ

Güler betonte, dass Türkiye die bestehende Zusammenarbeit mit Großbritannien in verschiedenen Bereichen, so auch im Hinblick auf das nationale Kampfflugzeug KAAN, ausbauen wolle. Außerdem wolle man neue Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit erkunden, so etwa bei der Entwicklung einer Kooperation im Bezug auf das Kampfflugzeug Eurofighter Typhoon.

Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung hätten beide Seiten ihre Entschlossenheit bekräftigt, die bilaterale Zusammenarbeit zu verbessern, so der türkische Minister weiter. Türkiye erwarte auch die Unterstützung seiner Freunde im entschlossenen Kampf gegen die Terrorgruppe FETÖ, fügte Güler hinzu. „Es ist unsere gemeinsame Hoffnung, dass unsere Beziehungen in Zukunft vertieft werden.”

Mehr dazu: Eurofighter-Krise: Deutsche Rüstungspolitik bedroht Luftfahrtindustrie