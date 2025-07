Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat die westlichen Staaten zu einer Distanzierung von den „Kriegsverbrechen Israels“ aufgefordert. „Jede bedingungslose Unterstützung für Israel ist ein Freibrief für das Töten von Palästinensern“, sagte Fidan am Freitag auf dem International Strategic Communication Summit (Stratcom) in Istanbul.

Fidan mahnte an, dass die Geschichte die aktuelle Intoleranz in Europa gegenüber der palästinensischen Flagge und den zahlreichen Friedensappellen nicht vergessen werde. Gleichzeitig würden dort Angriffe auf den heiligen Koran als Meinungsfreiheit akzeptiert, kritisierte er. Echter Frieden sei nur mit Gerechtigkeit, internationaler Zusammenarbeit und Wahrheit möglich, betonte der türkische Außenminister.

„Institutionalisierte“ Desinformation über Gaza

Fidan warnte vor „institutionalisierten Desinformationen über israelische Kriegsverbrechen“ in Gaza und Westjordanland, insbesondere nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober. Diese seien vergleichbar mit Desinformationskampagnen, die zu den Interventionen in Afghanistan und im Irak geführt hätten.

Es gebe zwei Arten der Desinformation: Die Voreingenommenheit vieler westlicher Medien, die das Leid der Palästinenser ignorieren würden, und die institutionelle Desinformation, mit der Israel die Welt von seinem Vorgehen überzeugen wolle.

Israel will Zwei-Staaten-Lösung unmöglich machen

Fidan betonte, dass niemand Israels „rücksichtsloses Töten von Menschen in Gaza“ als Recht auf Selbstverteidigung legitimieren dürfe. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Israel ein Kriegsverbrechen durch ein anderes kaschiert. Deshalb müssen wir mit neuen Diskursen und Methoden zu einer dauerhaften Lösung gelangen“.

Die israelische Regierung versuche mit ihren Aktionen in Jerusalem, Westjordanland und Gaza die Zwei-Staaten-Lösung im Israel-Palästina-Konflikt unmöglich zu machen, so Fidan weiter. Es sei allgemein anerkannt, dass die einzig tragfähige Lösung ein unabhängiger, souveräner und geografisch integrierter palästinensischer Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt sei.

Türkiye werde sich niemals seiner Verantwortung entziehen. Ankara werde fest an der Seite der Palästinenser stehen, bekräftigte Fidan.

Mehr dazu: Erdoğan: Israel verschleiert Wahrheit über Gaza mit Desinformation