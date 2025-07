Nach Beginn der humanitären Feuerpause im belagerten Gazastreifen haben Palästinenser die Gräber ihrer Verwandten besucht, die bei den israelischen Bombardierungen und Angriffen ums Leben gekommen waren. Viele betroffene Familien, die weiterhin unter den israelischen Restriktionen leiden, nutzten die Gelegenheit zum Gebet und zur Trauer.

Zahlreiche neue palästinensische Gräber entstanden

Am Freitag besuchten zahlreiche Palästinenser den Friedhof im Stadtteil Tal al-Sultan im Bezirk Rafah, dessen ursprüngliche Kapazität von 500 Gräbern aufgrund der Umstände auf 600 ansteigen musste. Familien, die ihre Angehörigen bei israelischen Angriffen oder aufgrund von Medikamenten- und Treibstoffknappheit verloren hatten, fanden dort Trost.

Munir Labda verlor seinen Sohn bei einem israelischen Bombenangriff. Er betonte, dass dies sein erster Besuch am Grab seines Sohnes seit dessen Tod sei. Der trauernde Vater erzählte gegenüber Journalisten von der fröhlichen Art seines Sohnes und erinnerte sich daran, wie er den Koran auswendig gelernt hatte.

Auch Ali Isa, dessen Frau bei den Angriffen getötet wurde, war an ihrem Grab von Tränen überwältigt. Er habe sich beeilt, um das Grab zu besuchen, nachdem er von der Feuerpause erfahren habe.

Vorübergehende Waffenruhe verkündet

Die vorübergehende Waffenruhe ermöglicht den Austausch von Gefangenen zwischen Israel und der Hamas. Laut der Vereinbarung werden insgesamt 50 von der Hamas festgehaltene Israelis gegen 150 palästinensische Frauen und Kinder, die sich in israelischer Haft befinden, freigelassen.

Die viertägige Feuerpause zwischen der israelischen Armee und der palästinensischen Organisation Hamas ist am Freitag in allen Gebieten des belagerten Gazastreifens in Kraft getreten. Die Angriffe wurden vorübergehend eingestellt, um den Austausch von Gefangenen und die Lieferung humanitärer Hilfe zu ermöglichen.

Israel hatte nach dem Hamas-Vergeltungsschlag vom 7. Oktober ununterbrochen Luft- und Bodenangriffe auf den belagerten Gazastreifen gestartet. Gesundheitsbehörden im Gazastreifen zufolge wurden mehr als 14.854 Palästinenser binnen Wochen getötet, darunter 6.150 Kinder und über 4.000 Frauen.