Befreite Palästinenserin mit Familie wiedervereint

Aufnahmen zeigen die Wiedervereinigung der Palästinenserin Malak Mohammad Yousef Suleiman mit ihre Familie in Ramallah im Westjordanland. Sie wurde am Freitagabend aus israelischer Gefangenschaft befreit.Israelische Truppen hatten die junge Palästinenserin im Jahr 2016 als Minderjährige verschleppt. Sie wurde danach acht Jahre lang in Israel eingesperrt.