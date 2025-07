Der globale Markt für Halal-Produkte und -Dienstleistungen hat laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan die beeindruckende Marke von 5 Billionen Dollar erreicht. Der Sektor verzeichnet demnach besonders in den Bereichen Lebensmittel, Tourismus, Kosmetik und Finanzen erhebliches Wachstum.

In einer Videobotschaft an die Teilnehmer des 9. Welt-Halal-Gipfels und der Messe „Halal Expo Fair 2023“ der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) betonte Erdoğan die steigende Nachfrage nach Halal-zertifizierten Produkten. Dies resultiere aus der Sauberkeit und Gesundheit dieser Produkte, die von Muslimen bevorzugt würden, sagte er.

Erdoğan unterstrich dabei die Wichtigkeit von Dokumentation und Standardisierung, um den Zugang zu Halal-zertifizierten Produkten zu erleichtern. Der Schritt sei essenziell, um die Verbreitung der Waren im internationalen Handel zu fördern.

In Anbetracht des Russland-Ukraine-Kriegs sei die strategische Bedeutung der Lebensmittelsicherheit nochmal offenkundig geworden. Vor diesem Hintergrund brachte Erdoğan sein Vertrauen in den Halal-Gipfel zum Ausdruck. Dieser werde mit rund 40.000 Gästen, darunter 10.000 ausländischen Besuchern, die Lebensmittelsicherheit in islamischen Ländern stärken, sagte er.

Erdoğan hob in seiner Rede auch die Rolle des Standards and Metrology Institute of Islamic Countries (SMIIC) hervor. Die Aktivitäten dieses Instituts seit 2010 seien von entscheidender Bedeutung für die globale Lebensmittelsicherheit.

Der türkische Präsident lud alle OIC-Mitgliedsländer dazu ein, sich dem Institut anzuschließen, um Konflikte und Unsicherheiten im Bereich der Halal-Zertifizierung zu vermeiden.

Türkiye habe sich dieser Thematik gewidmet, indem es die Kontrollbehörde Halal Accreditation Agency (HAK) eingerichtet habe. Damit solle sicherstellt werden, dass der Halal-Sektor in Türkiye eine angemessene Position erreicht.