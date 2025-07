Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland fürchtet laut einer Umfrage eine Verschlechterung ihrer Situation als Verbraucher. Wie eine Forsa- Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) zeigt, erwarten 48 Prozent der Erwachsenen, dass sich ihre Situation als Verbraucher in den nächsten zehn Jahren verschlechtern wird. Die Umfrage, die der vzbv anlässlich des Deutschen Verbrauchertags 2023 an diesem Montag in Berlin in Auftrag gegeben hatte, lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Befragt wurden zwischen dem 6. und 8. November repräsentativ 1003 Erwachsene.

Auf dem Verbrauchertag diskutieren Expertinnen und Experten Perspektiven für wichtige Verbraucherfragen bei Rente, Mobilität oder Künstliche Intelligenz.