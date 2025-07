Nach einem Feuer in einer noch unbewohnten Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Wassertrüdingen schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Ein technischer Defekt sei als Ursache „weitestgehend auszuschließen“, teilten die Beamten am Sonntag in Nürnberg unter Verweis auf bisherige Ermittlungen mit.

Eine „vorsätzliche Brandlegung“ sei hingegen nicht ausgeschlossen, erklärte die Polizei weiter. Bei dem Brand in der noch im Aufbau befindlichen Flüchtlingsunterkunft waren am Donnerstagabend in der Stadt im Landkreis Ansbach ein Sanitärcontainer zerstört sowie ein weiterer Container und ein großes Zelt beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer aber niemand.

Die Polizei sucht weiter nach möglichen Hinweisen von Augenzeugen.