„Sie haben meine Kindheit gestohlen”

Im Alter von 16 Jahren war die Palästinenserin Malak Salman von israelischen Streitkräften festgenommen worden. Nach einer achtjährigen Haftzeit in einem israelischen Gefängnis hat sie ihre Erfahrungen mit TRT World geteilt.: „Die Unterdrückung (durch israelische Gefängnisbeamte) hat sich nach dem Al-Aqsa-Sturm am 7. Oktober verschärft. Sie wollten sich an uns rächen”, sagte Salman.