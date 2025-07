Israelische Scharfschützen zielen auf Zivilisten

Die Aufnahme zeigt, wie israelische Scharfschützen einen Palästinenser gezielt am Bein anschießen, als er versucht, in den nördlichen Teil des Gazastreifens zu gelangen. Sie sollen auch jeden angegriffen haben, der versucht hat, dem Verletzten zu helfen. Später trafen UN-Beamte am Tatort ein und evakuierten ihn.