Die humanitäre Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wird nach Angaben des Vermittlers Katar verlängert. „Der Staat Katar gibt bekannt, dass im Rahmen der laufenden Vermittlung eine Vereinbarung getroffen wurde, die humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen um weitere zwei Tage zu verlängern“, sagte Majed Al Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums. Katar und Ägypten nehmen bei der Vermittlung zwischen Israel und der Hamas eine Schlüsselrolle ein.

Die Hamas bestätigte, dass sie einer zweitägigen Verlängerung der Waffenruhe zugestimmt habe. Israel äußerte sich bisher nicht dazu.

„Mit den Brüdern in Katar und Ägypten wurde eine Vereinbarung getroffen, die vorübergehende humanitäre Waffenruhe um zwei weitere Tage zu verlängern, unter den gleichen Bedingungen wie bei der vorherigen Waffenruhe“, sagte ein Hamas-Vertreter in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Während der ersten Waffenruhe sollte die Hamas insgesamt 50 Israelis übergeben. Im Gegenzug sollten 150 palästinensische Gefangene freigelassen und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zugelassen werden.

In den ersten drei Tagen der Waffenruhe hat Hamas 39 Israelis ausgehändigt. Im Gegenzug ließ Israel 117 palästinensische Gefangene frei.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde in Gaza wurden dort bisher mehr als 15.000 Menschen durch Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.

Israel beklagt 1.200 Todesopfer und 240 festgehaltene Israelis.