Türkiye sendet medizinische Hilfsgüter nach Gaza

Ein türkisches Militärflugzeug mit medizinischen Hilfsgütern für den Gazastreifen ist am Mittwochmorgen nach Ägypten gestartet. An Bord sollen etwa 8 Tonnen an medizinischem Material sein. Türkiye hat außerdem medizinisches Personal in die Enklave entsandt.