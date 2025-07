Eine türkische Expertendelegation plant den Aufbau eines Feldlazaretts im belagerten Gazastreifen. Wie am Dienstag aus diplomatischen Kreisen verlautete, hat die Delegation Ägypten verlassen und ist zu Erkundungszwecken vor Ort.

„Wir planen, das Krankenhaus so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen“, hieß es weiter. Türkiye befinde sich in der Endphase der Vorbereitungen für das Feldlazarett, das Zehntausende von verletzten Zivilisten medizinisch versorgen soll.

Darüber hinaus sollen türkische Beamte daran arbeiten, Container für palästinensische Familien im Gazastreifen bereitzustellen. Dies soll den dringenden Bedarf an Unterkünften angesichts der winterlichen Bedingungen decken.

Türkische Experten führen derzeit Studien für den Bau von Containerstädten im Gazastreifen durch. Sie berichten über die Zusammenarbeit mit der Regierung von Katar und die Lieferung humanitärer Hilfe von Türkiye nach Gaza.

Humanitäre Krise in Gaza

Israel stoppte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff sowie Strom und startete zugleich massive Luftangriffe. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet. Behörden in Gaza berichten von fast 15.000 getöteten Palästinensern, davon mehr als die Hälfte Frauen, Jugendliche und Kinder.