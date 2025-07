Israel hat laut Medienberichten von der Hamas eine weitere Liste mit Namen von im Gazastreifen festgehaltenen Israelis erhalten, die am heutigen Mittwoch übergeben werden sollen. Das berichteten die Zeitungen „Times of Israel“ und „Haaretz“ am frühen Mittwochmorgen unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Wie viele Personen ausgehändigt werden könnten, blieb unklar. Den Berichten zufolge wurden die betroffenen Familien der Festgehaltenen informiert.

Es wäre die sechste Gruppe von Israelis, die während der seit Freitag geltenden Kampfpause freikäme. Bislang hat die Hamas 81 Israelis und Ausländer im Austausch gegen 180 palästinensische Gefangene übergeben. Unter den mehrheitlich israelischen Personen waren bislang elf mit deutsch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft.

Humanitäre Krise in Gaza

Israel stoppte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff sowie Strom und startete zugleich massive Luftangriffe. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet. Behörden in Gaza berichten von fast 15.000 getöteten Palästinensern, davon mehr als die Hälfte Frauen, Jugendliche und Kinder.