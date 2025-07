Türkiye will die diplomatischen Bemühungen zur Freilassung von Geiseln und zur Errichtung eines dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen verstärken. In einer Rede vor der Parlamentsfraktion seiner regierenden AK-Partei sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch in Ankara, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe eines der „größten Verbrechen“ des Jahrhunderts begangen. Er sei als der „Schlächter von Gaza“ in die Geschichte eingegangen.

Erdoğan kritisierte auch, dass die jüngsten Äußerungen der israelischen Regierung die Hoffnungen auf eine Umwandlung der aktuellen humanitären Feuerpause in Gaza in einen dauerhaften Waffenstillstand schmälerten. Türkiye werde weiterhin humanitäre Hilfe für Gaza leisten, sagte der türkische Präsident. Ein zweites Hilfsschiff mit 1500 Tonnen humanitären Hilfsgütern werde noch am Mittwoch in See stechen.