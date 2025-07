Ein türkisches Militärflugzeug mit acht Tonnen Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern für Gaza ist am Mittwoch in Ägypten gelandet. Die Maschine war vom Flughafen Kayseri aus gestartet und landete auf dem internationalen Flughafen Al-Arish im Nachbarland der belagerten palästinensischen Enklave. An Bord befand sich auch eine Gruppe von neun medizinischen Fachkräften.

Das medizinische Team soll verletzte Palästinenser in Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Gesundheitsministerium behandeln. Das Flugzeug wird anschließend in die türkische Hauptstadt Ankara zurückkehren. Dort sollen die evakuierten Palästinenser mit Krebs- und orthopädischen Problemen, darunter ein verletztes fünf Monate altes Baby, sowie ihre Begleitpersonen behandelt werden.

Derweil erklärte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwoch, dass die in Gaza eingetroffenen türkischen Gesundheitsteams geeignete Standorte für Feldkrankenhausdienste identifiziert hätten. „In der nächsten Phase planen wir, den verletzten und kranken Palästinensern Gesundheitsdienste vor Ort anzubieten“, sagte Koca.

Bisher hat Türkiye via Ägypten 11 Flugzeuge mit 700 Tonnen humanitärer und medizinischer Hilfe, ein Schiff, acht Feldlazarette und 20 Krankenwagen nach Gaza geschickt. Nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober mit rund 1200 Todesopfern hatte Israel die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und gleichzeitig massive Luft- und Bodenangriffe auf die Enklave gestartet.

Seither sind Zehntausende palästinensische Zivilisten in dem dich besiedelten Küstenstreifen bei israelischen Angriffen getötet worden. Die Behörden in Gaza sprechen von mindestens 15.000 getöteten Palästinensern, mehr als die Hälfte davon Frauen, Jugendliche und Kinder. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal. Rund 1,6 Millionen Einwohner in der Enklave wurden aus ihren Häusern vertrieben.