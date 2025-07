Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat ihre Solidarität mit den unschuldigen Menschen in Gaza und ihre Solidarität für den palästinensischen Freiheitskampf bekundet. In einer Erklärung auf der Social Media Plattform X betonte sie die Notwendigkeit eines sofortigen, dauerhaften und nachhaltigen Friedens.

„Wir stehen heute solidarisch an der Seite der unschuldigen Menschen in Gaza, die die Erde als Kopfkissen und den Himmel als einzige Decke benutzen. Wir stehen an der Seite von Palästinas Freiheitskampf“, schrieb die Präsidentengattin am Mittwoch.

Anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk appellierte sie an das Gewissen der internationalen Gemeinschaft und forderte einen dauerhaften Frieden.

„Wir fordern einen sofortigen, dauerhaften und nachhaltigen Frieden für schwangere Frauen, Neugeborene und alle Zivilisten, die massakriert werden, statt eines vorübergehenden Waffenstillstands“, so Erdoğan.

„Solange Unschuldige für eine ungerechte Sache brutal ermordet werden, wird niemand auf der Welt vollkommen sicher sein“, fügte sie hinzu. Türkiye versicherte, die Unschuldigen und Unterdrückten konsequent zu unterstützen. Ungeachtet der Situation werde Ankara weiterhin humanitäre Hilfe nach Gaza liefern.

Erdogan rief die Gegner der Unterdrückung zur Einheit auf und betonte den Wert von Brüderlichkeit und Nächstenliebe. Sie schloss mit den Worten: „Und ich bin überzeugt, dass am Ende die Menschlichkeit siegen wird. #FreePalestine“.