Die Feuerpause im Gaza-Krieg wird verlängert. Das gab das israelische Militär am Donnerstagmorgen unmittelbar vor Ablauf der Frist bekannt. Damit könnten weitere festgehaltene Menschen ausgehändigt werden und noch mehr humanitäre Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer gelangen. „In Anbetracht der Bemühungen der Vermittler, den Prozess der Geiselbefreiung fortzusetzen, und vorbehaltlich der Bedingungen des Abkommens, wird die operative Pause fortgesetzt“, teilte die israelische Armee auf Telegram mit.

​​Die Hamas hat eine Verlängerung der Feuerpause im Gaza-Krieg bestätigt. Die palästinensische Widerstandsorganisation erklärte am Donnerstagmorgen, man habe sich auf einen siebten Tag geeinigt. Demnach wird die Feuerpause zunächst nur für diesen Donnerstag verlängert. Dies bestätigte auch der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari. Man habe sich darauf geeinigt, die humanitäre Feuerpause um einen weiteren Tag, diesen Donnerstag, zu verlängern „unter den bestehenden Bedingungen“. Demnach müssten alle Feindseligkeiten in Gaza eingestellt bleiben und die Einfuhr von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen weiter ermöglicht werden.

Die Waffenpause galt seit vergangenem Freitag 06:00 Uhr MEZ. Seither wurden von der Hamas rund 100 festgehaltene Israelis gegen palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen ausgetauscht. Unter den ausgehändigten Menschen sind auch 14 Deutsche.

Die Hamas hatte am Mittwoch weitere 16 Festgehaltene übergeben. Es handelte sich wie schon in den Tagen zuvor um zehn Israelis, teilte die israelische Armee am Mittwoch mit. Darunter sind drei Deutsche, bestätigte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Im Gegenzug ließ Israel eine weitere Gruppe von 30 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen frei, wie die israelische Gefängnisbehörde in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.

Vernichtungskrieg im Gazastreifen

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde in Gaza wurden dort bisher mehr als 15.000 Menschen durch Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.