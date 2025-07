Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will die Zusammenarbeit mit Türkiye weiter vertiefen. „Die Europäische Union hat ein strategisches Interesse an einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung zur Türkiye und an einem stabilen Umfeld im östlichen Mittelmeerraum“, erklärte Borrell bei einer Pressekonferenz in Brüssel am Mittwoch. Gemeinsam mit dem EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung, Oliver Varhelyj, stellte Borrell einen Bericht über die Beziehungen zwischen Türkiye und der EU vor.

Der Bericht enthält eine Reihe von Vorschlägen für die Zusammenarbeit mit Ankara. Vor diesem Hintergrund empfahl Borrell eine engere Kooperation in den Bereichen Handel, Migration und Visaliberalisierung. Der „Dialog auf hoher Ebene“ zwischen der EU und Türkiye müsse wieder aufgenommen werden, betonte Borrell.

Bezüglich der Zusammenarbeit mit Ankara im Verteidigungsbereich gebe es einen „guten Rahmen“ für eine solche Kooperation. Auch von der EU-Kommission werde empfohlen, „alle Anstrengungen zu unternehmen, um die größten Differenzen“ zwischen Ankara und der EU zu überwinden.

Türkiye wiederum pocht seit langem auf eine Aktualisierung der Zollunion. Die EU müsse ihre Versprechen zur Visaliberalisierung von 2016 einhalten, fordert Ankara.

Das Land ist offizieller Beitrittskandidat und hat 1987 einen Antrag auf die EU-Mitgliedschaft eingereicht. Die Beitrittsverhandlungen begannen im Jahre 2005.

In den vergangenen Jahren sind die Gespräche weitgehend zum Stillstand gekommen. Grund dafür sind aus Sicht Ankaras politische Hindernisse seitens einiger EU-Mitglieder, die nichts mit der Beitrittsfähigkeit von Türkiye zu tun hätten.