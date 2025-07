Die Bundesregierung hält die Fortsetzung der israelischen Angriffe im Gazastreifen für gerechtfertigt. Israel habe von Anfang an angekündigt, seine Angriffe gegen die Hamas fortzusetzen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung respektiere die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen.

Am Freitagmorgen war eine Feuerpause, die eine Woche gegolten hatte, ausgelaufen. Anschließend setzte Israel seine Angriffe im Gazastreifen fort. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen werden die Gespräche über eine erneute Waffenruhe unter Vermittlung Katars und Ägyptens aber fortgesetzt.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rief explizit zu einer Fortsetzung der Waffenruhe auf. „In diesen Minuten müssen wir alles dafür tun, dass die humanitäre Feuerpause fortgeführt wird“, erklärte sie am Freitag.

Die Waffenruhe im Gazastreifen war am Freitag vergangener Woche in Kraft getreten. Während der Feuerpause wurden insgesamt rund hundert Menschen, die von der Hamas festgehalten werden, übergeben, unter ihnen mehrere Deutsche. Im Gegenzug kamen 240 palästinensische Geisel aus israelischen Gefängnissen frei.