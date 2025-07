US-Schülerin berichtet über Morddrohungen von Zionisten

Eine 17-jährige US-Schülerin im US-Bundesstaat New Jersey berichtet über Morddrohungen nach einer Pro-Palästina-Demo, die sie zusammen mit einer Freundin organisierte. Sie fühle sich nicht mehr sicher in ihrer Stadt mit einem hohen Anteil an Zionisten, erzählt die Schülerin.