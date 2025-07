Beim bevorstehenden Treffen des hochrangigen Strategieausschusses zwischen Katar und Türkiye sollen eine Reihe bilateraler Abkommen unterzeichnet werden. Dies gab der katarische Botschafter, Scheich Mohammed bin Nasser bin Jassim Al-Thani, vor dem Treffen am Montag in Ankara bekannt.

Die 9. Sitzung des Hohen Strategischen Ausschusses Türkiye-Katar spiegele die „tief verwurzelten Bindungen zwischen den beiden brüderlichen Ländern“ wider, erklärte er gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu.

Der katarische Botschafter würdigte das hohe Niveau der bilateralen Beziehungen. Es beruhe auf dem gemeinsamen politischen Willen des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Das neunte Treffen des Ausschusses falle mit dem 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Katar und Türkiye im Jahr 1973 zusammen, so der Botschafter. Solche Treffen böten die Gelegenheit, die bilateralen Beziehungen in all ihren Dimensionen sowie regionale und internationale Themen anzusprechen.

Katar und Türkiye hätten in den vergangenen Jahren „ihre starke Position gegenüber den regionalen Herausforderungen“ beibehalten. Sie hätten in wichtigen regionalen Fragen eng zusammengearbeitet, so Al-Thani.

Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern sei im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Im Jahr 2021 lag es bei 1,8 Milliarden Dollar, so der Botschafter. Darüber hinaus seien mehrere katarische Unternehmen mit einem Gesamtkapital von 33,2 Milliarden Dollar in Türkiye aktiv.

Die politische, wirtschaftliche, finanzielle und handelspolitische Zusammenarbeit werde eine der wichtigsten Säulen der strategischen Partnerschaft sein, betonte der katarische Botschafter.

Der Hohe Strategische Ausschuss Katar-Türkiye wurde im Jahr 2014 gegründet. Er markiert den Höhepunkt der fortgeschrittenen Beziehungen und Partnerschaften in verschiedenen wichtigen Bereichen der Zusammenarbeit.