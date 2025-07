Berlin: Proteste gegen israelische Angriffe auf Gaza

In Berlin haben am Samstag rund 3.000 Menschen gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen protestiert. Es fanden zwei Demonstrationen statt: Etwa 1.000 Demonstranten versammelten sich auf dem Oranienburg-Platz, während weitere 2.000 in Richtung Mitte marschierten.