Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den katarischen Emir, Tamim bin Hamad Al Thani, in Doha besucht. Bei dem Treffen am Montag sollen laut Medienberichten alle Aspekte der türkisch-katarischen Beziehungen erörtert werden. Auch globale und regionale Fragen, darunter Israels Angriffe auf den Gazastreifen, stehen demnach auf der Tagesordnung.

Nach der Vorstellung der Delegationen beider Länder nahmen Erdoğan und die von Al Thani geleitete Delegation an der 9. Sitzung des Hohen Strategischen Ausschusses Türkiye-Katar teil. Erdoğan will zudem am Dienstag am 44. Gipfeltreffen des Golfkooperationsrates (GCC) teilnehmen. Mehrere bilaterale Abkommen sollen dort unterzeichnet werden.