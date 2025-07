Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Teilnahme von 80 Ländern an der Expo Doha begrüßt. Dies verleihe der Veranstaltung zusätzliche Bedeutung, betonte er. Für die Zukunft wünsche er sich eine noch größere Teilnahme und weiteres Wachstum des Welthandels. Erdoğan lobte insbesondere die Pavillons von Türkiye, Katar und Saudi-Arabien.

Die Expo 2023 in Doha wurde am 2. Oktober in der katarischen Hauptstadt eröffnet und wird bis zum 28. März 2024 andauern. Das Motto der Expo lautet „Grüne Wüste, bessere Umwelt“. Ziel der Veranstaltung ist es, nachhaltige Innovationen zu fördern und der Wüstenbildung entgegenzuwirken.

Zuvor hatte Erdoğan an der 9. Sitzung des Hohen Strategischen Ausschusses zwischen Türkiye und Katar teilgenommen. Bei dem Treffen wurden zwölf Abkommen in verschiedenen Bereichen unterzeichnet.

Bei den Gesprächen zwischen Präsident Erdoğan und dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, standen aktuelle Entwicklungen im Fokus. Besonders intensiv wurde der Gaza-Krieg behandelt. Dabei ging es auch um die Bemühungen um einen dauerhaften Frieden und Waffenstillstand im Gazastreifen. Ein weiteres zentrales Thema war die humanitäre Hilfe für die notleidenden Menschen in Gaza. Darüber hinaus tauschten sich die beiden Politiker über die bilateralen Beziehungen sowie über regionale und globale Fragen aus.

Am Dienstag soll Erdoğan am 44. Gipfeltreffen des Golfkooperationsrates teilnehmen.