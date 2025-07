Die türkische First Lady Emine Erdoğan hat im Rahmen ihres Katar-Besuches ihre Initiative „Ein Herz für Palästina“ erörtert. Dafür traf sie sich am Dienstag mit der Vorsitzenden der Stiftung „Education Above All“, Sheikha Moza bint Nasser. Im Mittelpunkt standen die Auswirkungen der israelischen Massaker und der humanitären Krise in Gaza. Die Initiative hatte E. Erdoğan am 15. November im Rahmen eines Solidaritätsgipfels für Palästina im Istanbuler Dolmabahçe-Palast organisiert.

Beide Seiten unterzeichneten beim Treffen einen Friedensappell. „Im Rahmen der Initiative ‚Ein Herz für Palästina‘ haben wir uns zusammengeschlossen, um gemeinsam für ein Ende der israelischen Unterdrückung und für einen dauerhaften Frieden in der Region einzutreten, sagte E. Erdoğan. Die Menschheit schulde den palästinensischen Kindern eine Zukunft.

Im Anschluss an das Treffen besuchte E. Erdoğan gemeinsam mit Sheikha Moza die Stiftung Qatar Foundation und trug sich dort in das Gästebuch ein.