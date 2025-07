Die türkischen Streitkräfte haben in der Saros-Bucht in der Meerenge von Çanakkale eine großangelegte Minenabwehr-Übung durchgeführt. Die Übung war Teil des mehrtägigen Manövers Nusret 2023), das am Mittwoch endet. Beteiligt sind die Marine, Luftwaffe und Küstenwache, aber auch NATO-Einheiten und Beobachter aus zehn verschiedenen Ländern.

Bei der Übung am Dienstag wurden Minden von einem C-130-Transportflugzeug abgeworfen. Diese wurden anschließend von einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug (ROV) identifiziert und von Minentauchern gesprengt. Zudem operierte ein autonomes Unterwasserfahrzeug (HOSA) in dem verminten Gebiet.

Als Teil der „Tactical Claw“-Operation wurden SAS-Kommandos aus einem Hubschrauber abgeseilt, um Minen zu beseitigen. Die Übung endete mit einer Evakuierungsaktion per Hubschrauber. Anschließend fand eine Parade statt.

An der Übung nahm auch die ständige Minenabwehr-Gruppe 2 der NATO teil. Sie war unter anderem mit Minenabwehr-Schiffen aus Italien, Spanien und Griechenland anwesend. Einheiten aus Aserbaidschan, Bahrain, Brasilien, Bulgarien, Südkorea, den Philippinen, Kuwait, Malaysia, Pakistan und Oman beobachteten die Übung.