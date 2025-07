Aserbaidschan und Armenien haben am späten Donnerstag in einer offiziellen Erklärung bekanntgegeben, dass sie sich auf die gegenseitige Freilassung von Gefangenen geeinigt haben. Das türkische Außenministerium begrüßte in einer Erklärung am Freitag die Vereinbarung zwischen Aserbaidschan und Armenien über vertrauensbildende Maßnahmen. Dabei sprach sich Türkiye für die rasche Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen den beiden Ländern. Das Abkommen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Schaffung von dauerhaftem Frieden und Stabilität im Südkaukasus“, hieß es weiter.

Im Rahmen der Vereinbarung über „konkrete Schritte“ zur Vertrauensbildung zwischen den beiden Ländern ließ Aserbaidschan 32 armenische Soldaten im Austausch gegen zwei aserbaidschanische Soldaten frei. „Dies geschah auf der Grundlage humanistischer Werte und als Geste des guten Willens“, heißt es in der Vereinbarung.