Weil sie rassistische Nachrichten bei WhatsApp ausgetauscht haben sollen, sind sechs frühere Polizisten in Großbritannien zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das teilte die Metropolitan Police in London am Donnerstagabend mit. Die BBC hatte die Anschuldigungen öffentlich gemacht. Die Beschuldigten sollen in einer Chatgruppe rassistische Nachrichten geteilt haben, etwa über Herzogin Meghan und Premierminister Rishi Sunak.

Die sechs Männer wurden nun zu mehrwöchigen Gefängnisstrafen verurteilt, die jeweils zu zwölf Monaten Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem sollen sie unbezahlte Arbeit leisten.

Die Beschuldigten im Alter von 62 bis 67 Jahren waren nach Angaben der Polizei nicht mehr im Dienst, als sie in der Gruppe mitgemacht haben sollen. Sie waren zwischen 2001 und 2015 in den Ruhestand gegangen. „Der rassistische und diskriminierende Inhalt dieser Nachrichten ist absolut entsetzlich“, teilte die Polizei mit.

Die Metropolitan Police kämpft seit Längerem mit einem Ansehensverlust wegen sexistischen und rassistischen Fehlverhaltens von Polizisten. In einem unabhängigen Untersuchungsbericht war im März der Vorwurf erhoben worden, die Londoner Polizei sei institutionell rassistisch, frauen- und homofeindlich.