Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Beginn einer neuen Ära in den türkisch-griechischen Beziehungen in Aussicht gestellt. Sein Besuch in Athen sei „sehr positiv“ verlaufen, sagte er am Donnerstag auf dem Rückflug aus Griechenland vor türkischen Journalisten. Anlässlich des 5. Treffens des hochrangigen türkisch-griechischen Kooperationsrates tauschten sich beide Länder über die bilateralen Beziehungen aus. Dabei ging es um Handel und Tourismus, den Mittelmeerraum und eine mögliche Zusammenarbeit im Energiebereich. Auch die Lage im palästinensischen Gazastreifen wurde angesprochen.

Im Energiestreit im östlichen Mittelmeer bestehe die Chance auf eine umfassende und gerechte Aufteilung, betonte Erdoğan. Darüber hinaus schlug er eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf den Nuklearbereich vor. Denkbar seien Energieexporte aus dem geplanten Atomreaktor in der nordtürkischen Provinz Sinop. „Die Spannungen im östlichen Mittelmeerraum betreffen vor allem Türkiye und Griechenland. Sie sind zwei wichtige Länder in der Region“, betonte der türkische Präsident. Beide Länder seien aktiv auf der Suche nach Möglichkeiten zur Bewältigung der anhaltenden Herausforderungen in der Region. Ziel müsse es sein, Vorteile für beide Länder zu schaffen, so Erdoğan.

Erdoğan hatte sich in Athen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und der Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou getroffen.