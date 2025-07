Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn laut der Gesundheitsbehörde in Gaza inzwischen auf 17.700 gestiegen. Dies gab Aschraf al-Kudra, der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, am Samstag bekannt. Demnach wurden 48.780 weitere Menschen verletzt.

Allein in den letzten 24 Stunden seien 213 Palästinenser bei den Bombardierungen durch die israelische Armee getötet worden, so al-Kudra. Der Sprecher kritisierte in diesem Zusammenhang besonders Europa und die USA, die die Angriffe Israels unterstützen würden.

Besonders im Norden des Gazastreifens ist die Lage laut al-Kudra dramatisch. „Die Bewohner des nördlichen Gazastreifens sind der Zerstörung von Häusern und Schulen ausgesetzt“, beklagte er.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.#

