Niederlande: Sitzproteste gegen Israels Angriff auf Gaza

In vielen Städten der Niederlande sind am Dienstag Sitzproteste durchgeführt worden, um Solidarität für Palästina zu zeigen. Demonstranten versammelten sich an 13 verschiedenen Bahnhöfen und forderten einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Israel setzt derweil seine brutalen Angriffe fort.