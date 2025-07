„Ich hoffe, Washington entscheidet sich für Zivilisten”

Die USA sorgen mit ihrem Veto gegen eine UN-Resolution zur Waffenruhe in Gaza weltweit für Empörung. US-Diplomat Robert S. Ford spricht in einem Interview mit TRT World von „Widersprüchen” in der Haltung der US-Regierung. Er fordert mehr Einsatz für die Rettung von Zivilisten.