Bekenntnis zum „Existenzrecht Israels” bei Einbürgerung

In Sachsen-Anhalt wird die Einbürgerung an das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels geknüpft. Die Regelung wird in einem Erlass des Innenministeriums festgelegt. Doch Experten sehen rechtliche Hürden bei der Umsetzung.