Anlässlich des Tages der Menschenrechte hat der türkische Außenminister Hakan Fidan zum „nachhaltigen Frieden“ in Gaza aufgerufen. „Die anhaltenden unmenschlichen Angriffe auf Gaza sind nicht nur ein Schlag gegen die Grundrechte des palästinensischen Volkes, sondern auch gegen die gemeinsamen Werte der gesamten Menschheit“, schrieb er am Sonntag in einer Mitteilung des Außenministeriums in Ankara.

Der Tag der Menschenrechte wird jährlich am 10. Dezember gefeiert. Damit wird der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Generalversammlung im Jahr 1948 gedacht.

In diesem Jahr werde der Tag „mit einem größeren Bewusstsein für die Verantwortung“ begangen, „gegen Menschenrechtsverletzungen in unserer Region und weltweit aufzutreten“, so Fidan. In diesem Zusammenhang kritisierte er eine Teilnahmslosigkeit internationaler Akteure gegenüber Israels Angriffen auf Gaza. „Die Unfähigkeit, die anhaltende Tragödie zu stoppen, zeigt die Schwäche des internationalen Systems“, so Fidan.

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.

Laut palästinensischen Angaben wurden in Gaza rund 18.000 Menschen durch Angriffe Israels getötet.

