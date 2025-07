Paris: Demonstranten zeigen Unterstützung für Palästina

Am Samstag versammelten sich pro-palästinensische Demonstranten in der Nähe des Eiffelturms auf dem Platz der Menschenrechte und legten sich dort nieder. Ziel war es, symbolisch auf die Zivilisten aufmerksam zu machen, die in Gaza durch israelische Luftangriffe und Bomben getötet wurden.