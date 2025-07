Der türkische Nachrichtendienst MIT hat offiziellen Angaben zufolge die PKK-Terroristin Zeynep Sevim (Deckname: Ruken Zilan) in Duhok im Nordirak „neutralisiert“. Laut Angaben von türkischen Sicherheitskreisen am Montag hatte Z. Sevim dort die Munitionslogistik der Terrororganisation PKK koordiniert.

Demnach organisierte die Terroristin den Munitionsbedarfs von PKK-Mitgliedern für Anschläge gegen türkische Sicherheitskräfte. Zudem soll sie in der Region der türkischen Operation „Klaue-Schloss“ in Kämpfe verwickelt gewesen sein.

Sevim schloss sich Sicherheitskreisen zufolge 2014 dem PKK/KCK-Terrorkader an und war in den Regionen Metina, Gara und Avaschin im Norden des Iraks aktiv. Ihre Schwester Fatma Sevim (Deckname: Zilan Ruken) wurde 2012 bei einer Operation in Ovacık in der türkischen Provinz Tunceli „neutralisiert“.

Die Operation „Klaue-Schloss“ wurde im April vergangenen Jahres gestartet. Sie richtet sich gegen PKK-Verstecke in den Gebieten Metina, Zap und Avaschin-Basyan im Nordirak nahe der türkischen Grenze.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.