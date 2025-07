„Ich war viermal klinisch tot.”

Der 14-jährige Palästinenser Abderrahman Al Zeghel erzählt von körperlichen Misshandlungen während seiner Gefangenschaft in Israel. Israelische Besatzungstruppen hatten ihm zuvor Dutzende Male in den Kopf geschossen und verschleppt. Das Opfer war nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt in Ostjerusalem unterwegs, um Brot zu kaufen.Der Teenager war im Rahmen des Abkommens zwischen der Hamas und Israel freigekommen.Trotz mehrerer Operationen leidet an den Folgeschäden des Angriffs.