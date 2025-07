68 weitere Patienten aus dem von Israel angegriffenen Gazastreifen sind zur Behandlung nach Türkiye evakuiert worden. Sie wurden am Dienstag vom ägyptischen Flughafen Al-Arisch zum Militärflughafen Etimesgut in der Hauptstadt Ankara geflogen. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca begleitete die Patienten bei der Evakuierung. Nächste Woche sollen weitere Evakuierungsflüge folgen.

Koca sagte, die Gruppe umfasse 37 Säuglinge und Minderjährige sowie 31 Erwachsene, darunter vier Krebspatienten. Damit steige die Zahl der aus Gaza evakuierten Patienten auf 182. „Insgesamt wurden 359 Menschen mit ihren Begleitern in Sicherheit gebracht”, sagte der türkische Minister.

Bis heute seien zwei evakuierte Patienten gestorben. Sechs Personen befänden sich derzeit auf der Intensivstation. „Der Zustand von zwei unserer Patienten auf der Intensivstation ist ernst und sie sind intubiert“, erklärte Koca.

Vorbereitungen für Feldlazarette

Ankara will nun Feldlazarette in der Nähe des ägyptischen Grenzübergangs Rafah errichten, um Verletzte aus Gaza zu versorgen. Ein trilaterales Koordinationsteam aus Türkiye, Israel und Ägypten setzte sich derzeit mit den Hilfen auseinander, so Koca.

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit dem 7. Oktober in Gaza mehr als 18.400 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da viele Tote noch unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.