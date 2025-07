Biden: „Man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein”

„Man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein. Ich bin ein Zionist”, erklärte US-Präsident Joe Biden am Montag bei einer Chanukka-Veranstaltung im Weißen Haus. Am Dienstag bei der Wahlkampfveranstaltung forderte er von Netanjahu einen Kurswechsel in seiner harten Gaza-Politik.