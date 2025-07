Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich anlässlich des jüdischen Lichterfestes Chanukka gegen jede Form von Diskriminierung ausgesprochen. „Das Verständnis von Toleranz, das alle Arten von Diskriminierung aufgrund von Sprache, Glauben und Rasse ablehnt, ist eines der wertvollsten Vermächtnisse, die uns unsere tief verwurzelte Geschichte und Zivilisation hinterlassen haben“, sagte Erdoğan am Mittwoch in einer Erklärung.

„In der heutigen Zeit, in der die Intoleranz gegenüber verschiedenen Glaubensrichtungen und Identitäten in verschiedenen Teilen der Welt zunimmt, legen wir großen Wert auf den Schutz dieser Werte durch das Eintreten gegen alle Formen der Diskriminierung“, so die Erklärung weiter.

Erdogan betonte auch, dass die Freiheit aller Bürger, ihren Glauben auszuüben, weiterhin durch die Türkiye garantiert werde. Der Präsident gratulierte den jüdischen Bürgern, die ein „integraler Teil der Gesellschaft“ seien, und wünschte ihnen Wohlergehen.