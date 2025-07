Die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) in Münster hat einen Drohbrief erhalten. Das Schreiben soll rassistische Äußerungen und Beleidigungen gegenüber Muslimen und Menschen mit Migrationsgeschichte enthalten, darunter die Aussage „Deutschland ist für Deutsche, Ausländer raus“.

Fettah Çavuş, Vorsitzender des Vereins der Zentralmoschee, zeigte sich besorgt über den zunehmenden Rassismus in Deutschland. In einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu sagte er: „Mit Bedauern muss ich feststellen, dass Fremdenfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit in Deutschland zunehmen. Wir erwarten von den Behörden, dass sie die Täter finden und die notwendigen Strafen verhängen.“ Die Gemeinde habe bereits eine Strafanzeige bei der Polizei gegen die unbekannten Absender des Drohbriefes eingereicht.