Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat von den USA ein Ende der israelischen Gräueltaten im palästinensischen Gazastreifen gefordert. In einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Joe Biden sagte er am Donnerstag, die USA hätten eine historische Verantwortung für einen dauerhaften Waffenstillstand in dem Konflikt.

Im Gespräch mit Biden betonte der türkische Präsident, dass die humanitäre Tragödie in Gaza so schnell wie möglich beendet werden müsse. Vor dem Gespräch hatte Erdoğan wiederholt, dass „Gaza das Land des palästinensischen Volkes“ sei. Die USA müssten „das akzeptieren“.

Die Beendigung der bedingungslosen Unterstützung Israels durch die USA würde einen schnellen Waffenstillstand garantieren, so der türkische Staatschef. Sowohl die Welt als auch die US-amerikanische Öffentlichkeit hätten diese Forderung in den letzten Tagen mit wachsender Leidenschaft geäußert. Erdoğan betonte, dass es die historische Verantwortung der USA sei, so schnell wie möglich für einen dauerhaften Waffenstillstand in der Region zu sorgen.

Zwei-Staaten-Lösung auf Grundlage der Grenzen von 1967

Der türkische Präsident bekräftigte den Vorschlag eines Garantiemechanismus. Ankara betont, dass die einzig vernünftige und dauerhafte Lösung des Konflikts eine Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 sei. Diese sieht die Gründung eines unabhängigen und souveränen Staates Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt vor.

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde in Gaza wurden seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober mehr als 18.780 Menschen durch Israels Angriffe getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da viele Tote noch unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.

Neben den Angriffen Israels auf die palästinensischen Gebiete erörterten die Präsidenten auch die bilateralen Beziehungen, den schwedischen NATO-Beitrittsprozess sowie globale und regionale Fragen. Auch das Thema der F16-Kampfflugzeuge war Gegenstand des Gesprächs zwischen Erdoğan und Biden.