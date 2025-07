Der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Öncü Keçeli, hat israelische Soldaten scharf kritisiert, die jüdische Rituale in einer gestürmten Moschee in Dschenin im besetzten Westjordanland durchgeführt haben. „Wir verurteilen aufs Schärfste die Provokationen israelischer Soldaten, die das Flüchtlingslager Dschenin gestürmt und die Heiligkeit eines Gebetsortes verletzt haben, indem sie in die Moschee eindrangen“, schrieb Keçeli am Donnerstag auf X (vormals Twitter).

„Wir fordern, dass in Ost-Jerusalem und im Westjordanland, wo Spannungen wegen Siedlerterror, großen Drucks und der Angriffe israelischer Sicherheitskräfte gegen Palästinenser einen Höhepunkt erreicht haben, jegliche Angriffe auf muslimische Heiligtümer unverzüglich gestoppt werden und die Verantwortlichen für diese Provokationen streng bestraft werden“, hieß es darin weiter. Die Region brauche mehr Frieden und nicht mehr Gewalt, betonte Keçeli.

Die Äußerungen aus dem türkischen Außenministerium kamen, nachdem der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, Aufnahmen von den betroffenen Soldaten veröffentlicht hatte. Das Video zeigt einen israelischen Soldaten, der das „Schma Jisrael“-Gebet über den Lautsprecher der Moschee rezitiert. Es ist zudem zu hören, wie ein weiterer Soldat sagt, dass sich israelische Soldaten in einer Moschee in Dschenin befinden.