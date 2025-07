Jerusalem: Israelische Soldaten schlagen Fotojournalisten

Israelische Soldaten haben den Fotojournalisten Mustafa Alkharouf am Freitagnachmittag in Ost-Jerusalem krankenhausreif geschlagen. Alkharouf, der für die türkische Nachrichtenagentur Anadolu arbeitet, wollte Aufnahmen von einer palästinensischen Gruppe in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee machen.