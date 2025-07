Israels Armee tötet versehentlich Geiseln

Das israelische Militär hat im Gazastreifen drei Hamas-Geiseln versehentlich getötet. Die Streitkräfte hätten die Israelis während eines Einsatzes in Schedschaija in Gaza-Stadt „fälschlicherweise als Bedrohung identifiziert”, erklärte der Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, am Freitagabend.