Nach Ansicht des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan wird Israel seine Massaker in Gaza bald bald nicht mehr fortsetzen können. „Die Tage sind nahe“, sagte das Staatsoberhaupt am Samstag bei einer Veranstaltung in Istanbul. Das gelte auch für die aggressiven Aktionen der israelischen Regierung in Jerusalem.

Erdoğan begründete seine Hoffnung mit einem „gestiegenen Selbstbewusstsein“ in der turksprachigen und islamischen Welt. Die Befreiung Karabachs von der armenischen Besatzung etwa sei ein Beispiel dafür.

Diese Entwicklung in der islamischen und türkischen Welt müsse jetzt aufrechterhalten werden, so Erdoğan. Dafür müsse „die Erziehung unserer Kinder im Einklang mit unserer Zivilisation, Geschichte und Kultur“ priorisiert werden.

