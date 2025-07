In Zahlreichen europäischen Städten gehen die Proteste gegen Israels Angriffskrieg in Gaza weiter. Auch am Samstag kamen etwa in Großbritannien, Österreich, Schweden und der Schweiz teils Tausende Menschen zusammen.

In London versammelten sich Angestellte aus dem Gesundheitswesen vor dem Krankenhaus St. Thomas für eine stille Demonstration. Einige trugen Plakate mit den Namen ihrer von Israel getöteten Kollegen in Gaza.

Proteste in Wien und Genf

In der österreichischen Hauptstadt Wien protestierten Tausende vor der Staatsoper. Sie zeigten Transparente mit den Slogans „Nein zum Völkermord“ und „Freiheit für Gaza“.

Im schweizerischen Genf gingen rund 8000 Menschen auf die Straße und skandierten Parolen auf Arabisch, Englisch und Französisch. Bei der bunten Solidaritätsdemo für Gaza forderten sie ein Ende der Angriffe Israels und einen dauerhaften Waffenstillstand.

Boykott-Aufrufe in Schweden

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm fand eine gemeinsame Friedensdemo mehrerer NGOs statt, die sich gegen die Aggressionen Israels in Gaza richtete. Die Teilnehmer forderten eine Einstufung der israelischen Angriffe als Kriegsverbrechen. Sie riefen außerdem zu internationalen Boykott-Aktionen und Sanktionen gegen Israel auf.