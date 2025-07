Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat sich in einem Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken ausgetauscht. Gesprächsthemen waren unter anderem die Beziehungen zwischen Ankara und Washington, regionale und globale Themen sowie die jüngsten Entwicklungen in Gaza, wie am Sonntag aus diplomatischen Kreisen hervorging.

Fidan wies in dem Telefonat darauf hin, dass sich die Lage im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland verschlechtert habe. Die USA müssten Druck auf Israel ausüben, damit Tel Aviv die Angriffe in Gaza einstellen würden.

Der türkische Außenminister betonte auch, dass Israel an den Verhandlungstisch geholt werden sollte, um einen politischen Prozess für einen dauerhaften Frieden einzuleiten. Grundlage dafür müsse eine Zwei-Staaten-Lösung sein.

Mehr als 19.000 Palästinenser bei Angriffen getötet

Israel nahm den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Tausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 19.000 Menschen durch Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.

