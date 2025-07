Eines der letzten funktionierenden Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens hat nach Angaben seines Leiters am Dienstag seinen Betrieb eingestellt. Das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in der Stadt Gaza könne nach seiner Erstürmung durch die israelische Armee „weder Patienten noch Verletzte aufnehmen“, sagte Klinikleiter Fadel Naim der Nachrichtenagentur AFP. Die israelische Armee habe mehrere Ärzte, Krankenschwestern und Verletzte festgenommen und einen Teil des Klinikkomplexes zerstört, so Naim weiter.

Das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus war bereits am 17. Oktober durch einen israelischen Luftangriff beschädigt worden. Mehr als 400 Todesopfer wurden damals gemeldet.

Bei ihren Angriffen auf den Gazastreifen nimmt die israelische Armee auch Krankenhäuser ins Visier. Israel wirft der Hamas vor, dort militärische Infrastruktur eingerichtet zu haben und Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen. Die Hamas weist die Vorwürfe zurück.

Mehr als 19.600 Palästinenser bei Israels Angriffen getötet

Israel nahm den Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober als Vorwand, um einen Vernichtungskrieg zu starten. Ultrarechte Politiker der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zitieren als Rechtfertigung immer wieder Verse aus dem Alten Testament. Erklärtes Ziel der israelischen Angriffe ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden im Gazastreifen bisher mehr als 19.660 Menschen durch Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Todesopfer unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.