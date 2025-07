Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sisi über den Gaza-Konflikt gesprochen. Die beiden Staatschefs betonten die Bedeutung eines dauerhaften Waffenstillstands und der humanitären Hilfe für die Palästinenser. Das teilte die türkische Kommunikationsdirektion am Mittwoch nach dem Telefonat mit.

Demnach erörterten Erdoğan und Sisi die israelische Aggression in den besetzten palästinensischen Gebiete sowie die Bemühungen, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. „Präsident Erdoğan erklärte, dass es wichtig sei, dass die muslimischen Länder die Bemühungen, die sie zur Sicherstellung einer dauerhaften Waffenruhe in Einheit begonnen haben, fortsetzen“, hieß es in der Erklärung.

Erdoğan gratulierte Sisi auch zu seiner Wiederwahl als Präsident Ägyptens in der vergangenen Woche. Er äußerte seine Hoffnung, dass die neue Amtszeit für die Beziehungen zwischen Türkiye und Ägypten von Nutzen sein werde.